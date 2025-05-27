Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.

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Артур Коваленко погиб на фронте

Отважный воин из Киевской области, защитник Артур Григорьевич Коваленко погиб 16 ноября 2024 года возле села Елизаветовка Покровского района. Он выполнял боевые задачи как стрелок-номер обслуги аэромобильного отделения аэромобильного батальона.

Более полугода родные Артура Коваленко ждали, когда Герой вернется домой. Он едет в родной город "на щите".

Искренние соболезнования родным и близким Артура Григорьевича... Вечная и светлая память Герою-защитнику,

– написал городской голова.

Город попрощался с Артуром Коваленко в понедельник, 26 мая, на Майдане Свободы. Свой последний покой павший воин нашел на Аллее Славы рядом с другими Героями, которые защищали Украину.

Редакция 24 Канала также выражает благодарность воину и соболезнования родным и близким Артура Коваленко. Вечная ему память!

Напомним, 21 мая от действий российских оккупантов погиб воин из Коломыи Александр Григорьев. Чтобы стать на защиту Украины, воин вернулся из-за границы.