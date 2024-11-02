Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы". По состоянию на осень 2024 года строительство двухэтажного дома площадью около 300 квадратных метров близится к завершению.

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Что известно об имении сына Баканова

Согласно копии договора купли-продажи, что есть в распоряжении журналистов, 2 сентября 2021 года Артур Лазаренко, чей отец тогда возглавлял СБУ, приобрел земельный участок площадью 9,9 соток в селе Ходосовка, вблизи элитного коттеджного городка "Новая Ходосовка", за 455 тысяч гривен (примерно 17 тысяч долларов по курсу на то время). Это в 24 километрах от центра Киева. Таким образом, стоимость одной сотки для сына Ивана Баканова составила 45,9 тысяч гривен (около 1,7 тысячи долларов).

Договор купли-продажи / Фото "Схемы"

В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют". Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что в апреле 2021 года на участке уже велись строительные работы, а в октябре, через месяц после того, как Лазаренко стал владельцем, можно было увидеть возведенную "коробку" дома со стенами и крышей.

Спутниковые снимки участка Лазаренко / Фото "Схемы"

Как выяснили журналисты, предыдущая владелица приобрела этот участок в январе 2021 года за 1 миллион 418 тысяч гривен (в эквиваленте 50,2 тысяч долларов), а через восемь месяцев продала его Лазаренко втрое дешевле. Попытки журналистов связаться с этой женщиной не дали результатов, ведь она не отвечала на звонки и сообщения.

Эксперты по недвижимости, с которыми пообщались журналисты, объяснили, что в договорах купли-продажи часто указывают заниженные суммы, чтобы заплатить меньше налогов в бюджет.

Сейчас на территории имения, вероятно, завершаются ремонтные и отделочные работы, где были замечены рабочие.

Как выглядит имение Лазаренко / Фото "Схемы"

Как на эту информацию отреагировал Лазаренко

До публикации материала журналистам не удалось выйти на связь с Артуром Лазаренко. Также журналисты прислали сообщение с вопросами Ивану Баканову, впрочем, он также не ответил.

Уже после выхода материала Артур Лазаренко прислал редакции свой комментарий. В нем он отметил, что приобрел все "в полном соответствии с действующим законодательством легальным способом, приобретения подтверждены соответствующими оценками" он также отметил, что имеет "все необходимые разрешительные документы на строительство дома площадью 219 квадратных метров".

Я не один год работаю, не имею общего быта с родителями и не проживаю вместе с ними, имею легальные доходы и кредитные обязательства, что позволили мне осуществить упомянутое приобретение и ведение строительных работ,

– объяснил Лазаренко расходы на недвижимость.

Он также сообщил, что дом пока не введен в эксплуатацию и он в нем не проживает.