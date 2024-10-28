Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Общественному. Расследование проводят с 16 октября этого года.

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В частности, в Офисе генпрокурора ссылаются на Инструкцию о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

В соответствии с пунктом 10 раздела 3 документа служебное расследование проводят в срок не более чем один месяц со дня его назначения.

При этом там добавили, что в случае необходимости по рапорту председателя комиссии срок может быть продлен. В то же время общий срок проведения служебного расследования не может превышать двух месяцев.

То есть, если расследование начать 16 октября, закончиться оно должно максимум 16 декабря.

Также в Офисе Генпрокурора объяснили, что в срок проведения служебного расследования не засчитывается:

время временной потери трудоспособности прокурора, в отношении которого проводится служебное расследование,

его пребывания на лечении, в отпуске, служебной командировке

или отсутствия по другим документально подтвержденным причинам.

Скандал с прокурорами: главное

16 октября стало известно, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность, к чему, по его словам, могут быть причастны бывшая руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын Александр Крупа.

Поэтому генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник отреагировал на информацию, заявив, что из 225 прокуроров области 48 имеют инвалидность, и подчеркнул, что большинство из них получили ее не в последние годы.

Олейник и сам имеет инвалидность, которую, по его словам, получил на рабочем месте еще в 2005 году.

17 октября приказом генерального прокурора Алексея Олейника уволили с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.

Заметьте. По данным Офиса генпрокурора 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность. 80% из них – 50 человек – получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.