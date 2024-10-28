Про це повідомили в Офісі генерального прокурора Суспільному. Розслідування проводять з 16 жовтня цього року.

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Зокрема, в Офісі генпрокурора посилаються на Інструкцію про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.

Відповідно до пункту 10 розділу 3 документа службове розслідування проводять у строк не більше ніж один місяць з дня його призначення.

При цьому там додали, що у разі потреби за рапортом голови комісії строк може бути продовжено. Водночас загальний термін проведення службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

Тобто, якщо рослідування почати 16 жовтня, закінчитись воно має максимум 16 грудня.

Також в Офісі Генпрокурора пояснили, що до строку проведення службового розслідування не зараховується:

час тимчасової втрати працездатності прокурора, стосовно якого проводиться службове розслідування,

його перебування на лікуванні, у відпустці, службовому відрядженні

або відсутності з інших документально підтверджених причин.

Скандал з прокурорами: головне

16 жовтня стало відомо, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність, до чого, за його словами, можуть бути причетні колишня керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа і її син Олександр Крупа.

Відтак генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник відреагував на інформацію, заявивши, що з 225 прокурорів області 48 мають інвалідність, і підкреслив, що більшість з них отримали її не в останні роки.

Олійник і сам має інвалідність, яку, за його словами, отримав на робочому місці ще у 2005 році.

17 жовтня наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

Зауважте. За даними Офісу генпрокурора 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність. 80% з них – 50 людей – отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.