Врача-аллерголога Марию Мазур задержали на взятке 3 тысячи долларов 23 октября.

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В тот же день в управлении здравоохранения Львовского городского совета сообщили, что руководительницу Соколовскую Марту, в коллективе которой произошел инцидент, уволили с должности руководителя,

– говорится в сообщении.

В Управлении отметили, что так будет со всеми главными врачами, в коллективе которых будут выявлять коррупцию.

Кроме того, выговор объявили генеральному директору Львовского ТМО-2, к которому принадлежит больница на Ужгородской, 1, Андрею Миськиву.

Что известно о взяточничестве врача-аллерголога

73-летнюю аллерголога Львовской городской больницы Марию Мазур арестовали за вымогательство взятки от пациента. По данным следствия, Мазур требовала 3 000 долларов США в обмен на влияние на решение медико-социальной экспертной комиссии о присвоении пациентке третьей группы инвалидности.

Правоохранители провели обыски в ее офисе, где, как сообщается, изъяли более 2,2 миллиона гривен наличными, а также дополнительные средства в разных валютах. Дело расследуется.