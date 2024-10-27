Врача-аллерголога Марию Мазур задержали на взятке 3 тысячи долларов 23 октября.
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В тот же день в управлении здравоохранения Львовского городского совета сообщили, что руководительницу Соколовскую Марту, в коллективе которой произошел инцидент, уволили с должности руководителя,
– говорится в сообщении.
В Управлении отметили, что так будет со всеми главными врачами, в коллективе которых будут выявлять коррупцию.
Кроме того, выговор объявили генеральному директору Львовского ТМО-2, к которому принадлежит больница на Ужгородской, 1, Андрею Миськиву.
Что известно о взяточничестве врача-аллерголога
73-летнюю аллерголога Львовской городской больницы Марию Мазур арестовали за вымогательство взятки от пациента. По данным следствия, Мазур требовала 3 000 долларов США в обмен на влияние на решение медико-социальной экспертной комиссии о присвоении пациентке третьей группы инвалидности.
Правоохранители провели обыски в ее офисе, где, как сообщается, изъяли более 2,2 миллиона гривен наличными, а также дополнительные средства в разных валютах. Дело расследуется.