Председатель исполкома партии УДАР связывает обыски у себя дома с политическим давлением Банковой и обещает выйти в публичную плоскость.

"Председатель исполнительного комитета в любой политической силе является ключевой фигурой. Партия УДАР является политической силой, которая начинает вновь возрождаться. Пять лет назад мы вошли в Блок Петра Порошенко, когда началась активная фаза вооруженного противостояния с Россией. Тогда считали нецелесообразным меряться амбициями, поэтому решили объединиться для того, чтобы государство двигалось в положительном направлении.

Виталий Кличко тогда не думал идти отдельно в президенты. Для того, чтобы объединиться, когда не было президента в государстве, которое воюет, он отказался баллотироваться. Хотя я не был согласен с тем решением, которое было вынужденным. Вы знаете, что УДАР был третьей по количеству депутатов политсилой в парламенте 7 созыва, а вот в 8 созыве наши депутаты были в составе Блока Петра Порошенко. Вот сейчас мы восстановили свою политическую силу, начали развивать структуру, и председатель исполкома является ключевой фигурой в этой работе", – сказал Палатный.

По словам Палатного, мэр Киева Виталий Кличко тоже считает это политическим давлением.

"Он полностью согласен с тем, что решение провести обыски у председателя исполкома партии – это сугубо политическое решение. Кому не нравится то, что Кличко является самостоятельной всеукраинской политической фигурой, а не только успешным городским главой. Когда он переизбирался, более половины киевлян отдали за него свои голоса. А это – самый главный показатель влиятельности политика. Я убежден, что многим сегодня не нравится развитие нашей политической силы, которое зависит от лидера. У нас партия лидерского типа, как и большинство в нынешнем украинском парламенте", – заявил председатель исполкома партии УДАР.

При этом Палатный подчеркнул, что "основные враги партии УДАР – это те политики, которые не имеют такого личного рейтинга, который имеет Кличко, люди, которые боятся конкуренции, и псевдополитики, которые не хотели бы видеть сильного всеукраинского лидера".

На вопрос журналиста, есть ли президент Зеленский среди врагов УДАРа, Артур Палатный сказал, что не уверен в том, что Зеленский глубоко изучает вопрос развития УДАР.

"Мы же говорим о партийной структуре, а не о выборах президента Украины. Вы знаете, я об этом президента не спрашивал. Но из того, как ведет себя Офис Президента, создавая такие совершенно нелепые ситуации, делайте выводы сами. Я не думаю, что господин Зеленский углубляется в вопрос возрождения партии УДАР. Думаю, это его окружение делает какие-то неправильные вещи", – сказал политик.

Палатный также сказал, что в партии рассчитывают на поддержку всех проевропейских сил. "Когда пошли разговоры, что Офис Президента хочет разделить должности главы Киевской городской госадминистрации и должность городского главы, то Виталий Кличко четко сказал, что его на эту должность избрали киевляне и уволить могут только киевляне. Офис Президента сейчас больше всего заинтересован вернуться к этой истории разделения должностей, получаем определенные звоночки, которые на это указывают. Надеюсь на поддержку и киевлян, и других граждан Украины, которые хотели бы развиваться в европейском направлении и ценят профессионализм. Уверен, что кроме того, что поддержат украинцы, нашим западным, европейским партнерам очень не нравится, когда выбор киевлян хочет отменить власть.

Может, это очень самонадеянно, но УДАР сегодня – это самодостаточная политическая сила. У нас в парламенте есть много сторонников. Мне лично позвонили с поддержкой много людей из разных политических сил – как депутатов этого созыва, так и прошлых созывов, правозащитники звонили. И Нестор Шуфрич публично нас поддержал, в ближайшие дни увидим публичную поддержку и от других, не хотел бы сейчас называть", – сказал Палатный.

В то же время, говоря об обысках, политик рассказал, что у следователей было задание искать оружие.

"Решение суда (о проведении обыска) я увидел тогда, когда мой адвокат приехал на место обыска к моему дому. Считаю, что это место преступления, потому что я никакого отношения к каким-либо уголовным делам не имею. Все притянуто за уши. Я четко понимаю, что это политический заказ Банковой. Думаю, это очень плохой пример со времен Януковича, когда оппозицию хотели уничтожить путем шагов, которые приводят только к эскалации напряжения в обществе. Сегодня каждый человек понимает, что на любого можно возбудить то или иное уголовное дело и на основании этого провести обыск помещения. Все четко понимали, что в моем помещении нет ничего, что интересует правоохранительные органы, и быть не может.

В постановлении, которое предоставили моему адвокату, написано, что нужно искать оружие, какие-то незаконные предметы. У меня действительно есть зарегистрированное оружие. В частности, есть наградные пистолеты, которые я получил от СБУ с 2014 по 2016 годы, от МВД Украины, от Службы внешней разведки. У меня есть очень много легального наградного оружия. У меня в доме они ничего не изъяли. Изъяли деньги в доме моей бывшей жены, с которой я разведен уже 18 лет. У нас с ней есть взрослые дети, которые учатся, но в ее дом я не приезжал более семи месяцев. Интересно, что средства изъяли, но в постановлении написано, что этого делать нельзя было", – рассказал Артур Палатный и добавил, что если в ближайшее время его жене не будут возвращены изъятые средства, то он пойдет в публичную плоскость и будет вести себя более агрессивно.

"Чтобы общество понимало, что сегодняшняя власть не чурается делать в отношении своих политических оппонентов. Если даже предположить, что есть у правоохранителей какие-то вопросы ко мне как к гражданину Украины, при чем здесь люди, которые со мной ни юридически, ни физически не могут быть связаны уже много лет? Это очевидное давление на мою семью. Если кто-то думает, что нас можно запугать, – это большая ошибка. Такие действия обернутся бумерангом, который будет лететь с большой скоростью", – резюмировал политик.