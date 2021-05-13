Голова виконкому партії УДАР пов'язує обшуки в себе вдома з політичним тиском Банкової та обіцяє вийти в публічну площину.

"Голова виконавчого комітету у будь-якій політичній силі є ключовою фігурою. Партія УДАР є політичною силою, яка починає знову відроджуватися. П'ять років тому ми увійшли до Блоку Петра Порошенка, коли почалася активна фаза збройного протистояння з Росією. Тоді вважали недоцільним мірятися амбіціями, тому вирішили об’єднатися задля того, щоби держава рухалася у позитивному напрямку.

Віталій Кличко тоді не думав йти окремо в президенти. Для того, щоби об'єднатися, коли не було президента у державі, яка воює, він відмовився балотуватися. Хоча я не був згодним з тим рішенням, яке було вимушеним. Ви знаєте, що УДАР був третьою за кількістю депутатів політсилою у парламенті 7 скликання, а от у 8 скликанні наші депутати були у складі Блоку Петра Порошенка. Ось зараз ми відновили свою політичну силу, почали розбудовувати структуру, і голова виконкому є ключовою фігурою в цій роботі", – сказав Палатний.

За словами Палатного, мер Києва Віталій Кличко теж вважає це політичним тиском.

"Він повністю згоден з тим, що рішення провести обшуки у голови виконкому партії – це суто політичне рішення. Комусь не подобається те, що Кличко є самостійною всеукраїнською політичною фігурою, а не тільки успішним міським головою. Коли він переобирався, понад половина киян віддали за нього свої голоси. А це – найголовніший показник впливовості політика. Я переконаний, що багатьом сьогодні не подобається розвиток нашої політичної сили, який залежить від лідера. У нас політсила лідерського типу, як і більшість, яка є в нинішньому українському парламенті", – заявив голова виконкому партії УДАР.

При цьому Палатний підкреслив, що "основні вороги партії УДАР – це ті політики, які не мають такого особистого рейтингу, який має Кличко, люди, які бояться конкуренції, і псевдополітики, які не хотіли би бачити сильного всеукраїнського лідера".

На питання журналіста, чи президент Зеленський є серед ворогів УДАРу, Артур Палатний сказав, що не певен того, що Зеленський глибоко вивчає питання розвитку УДАР.

"Ми ж говоримо про партійну структуру, а не про вибори президента України. Ви знаєте, я про це президента Зеленського не запитував. Але з того, як поводиться Офіс Президента, створюючи такі абсолютно безглузді ситуації, робіть висновки самі. Я не думаю, що пан Зеленський заглиблюється у питання відродження партії УДАР. Думаю, це його оточення робить якісь неправильні речі", – сказав політик.

Палатний також сказав, що в партії розраховують на підтримку усіх проєвропейських сил. "Коли пішли розмови, що Офіс президента хоче розділити посади голови Київської міської держадміністрації і посаду міського голови, то Віталій Кличко чітко сказав, що його на цю посаду обрали кияни і звільнити можуть тільки кияни. Офіс Президента зараз найбільше зацікавлений повернутися до цієї історії розділення посад, отримуємо певні дзвіночки, які на це вказують. Сподіваюся на підтримку і киян, і інших громадян України, які хотіли би розвиватися у європейському напрямку і цінують професіоналізм. Впевнений, щоЄ окрім того, що підтримають українці, нашим західним, європейським партнерам дуже не подобається, коли вибір киян хоче скасувати влада.

Може, це дуже самовпевнено, але УДАР сьогодні – це самодостатня політична сила. У нас в парламенті є багато прихильників. Мені особисто подзвонили з підтримкою багато людей з різних політичних сил – як депутатів цього скликання, так і минулих скликань, правозахисники телефонували. І Нестор Шуфрич публічно нас підтримав, в найближчими днями побачимо публічну підтримку і від інших, не хотів би зараз називати", – сказав Палатний.

Водночас, говорячи про обшуки, політик розповів, що слідчі мали завдання шукати зброю.

"Рішення суду (про проведення обшуку) я побачив тоді, коли мій адвокат приїхав на місце обшуку до мого помешкання. Вважаю, що це місце злочину, бо я ніякого відношення до будь-яких кримінальних справ не маю. Все притягнуто за вуха. Я чітко розумію, що це є політичне замовлення Банкової. Думаю, це дуже поганий приклад з часів Януковича, коли опозицію хотіли знищити шляхом кроків, які призводять тільки до ескалації напруження у суспільстві. Сьогодні кожна людина розуміє, що на будь-кого можна порушити ту чи іншу кримінальну справу і на підставі цього провести обшук приміщення. Всі чітко розуміли, що у моєму приміщенні немає нічого, що цікавить правоохоронні органи, і бути не може.

В ухвалі, яку надали моєму адвокатові, написано, що потрібно шукати зброю, якісь незаконні предмети. У мене дійсно є зареєстрована зброя. Зокрема, є нагородні пістолети, які я отримав від СБУ з 2014 по 2016 роки, від МВС України, від Служби зовнішньої розвідки. У мене є дуже багато легальної нагородної зброї. У мене в будинку вони нічого не вилучили. Вилучили гроші у помешканні моєї колишньої дружини, з якою я розлучений вже 18 років. У нас з нею є дорослі діти, які навчаються, але до її будинку я не приїжджав понад сім місяців. Цікаво, що кошти вилучили, але в ухвалі написано, що цього робити не можна було", – розповів Артур Палатний і додав, що якщо найближчим часом його дружині не будуть повернуті вилучені кошти, то він піде в публічну площину і поводитиметься більш агресивно.

"Щоби суспільство розуміло, що сьогоднішня влада не цурається робити щодо своїх політичних опонентів. Якщо навіть припустити, що є у правоохоронців якісь питання до мене як до громадянина України, до чого тут люди, які зі мною ані юридично, ані фізично не можуть бути пов'язані вже багато років? Це очевидний тиск на мою родину. Якщо хтось думає, що нас можна залякати, – це велика помилка. Такі дії обернуться бумерангом, який летітиме з великою швидкістю", – резюмував політик.