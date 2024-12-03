Емельянова будут держать под стражей до 30 января 2025 года без права на залог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

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Что известно о деле Емельянова

Следствие обвиняет Артура Емельянова в получении взятки и участии в преступной организации, в которую входили также его родственники, адвокаты и работники Высшего хозяйственного суда.

Кроме этого, ему инкриминируют получение взятки за решение, которое он принял в 2008 году в должности судьи хозяйственного суда Донецкой области.

Емельянов, действуя умышленно, по сговору и согласию с другими участниками организации, которая была организована бывшим председателем Высшего хозяйственного суда Украины для совершения преступлений,

– сообщил прокурор Богдан Мазурук во время заседания суда.

Зато сторона защиты Емельянова заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда.

3 декабря Государственное бюро расследований задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. Мужчина построил "бизнес" на судебных решениях.