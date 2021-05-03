Асад объявил всеобщую амнистию в Сирии
Президент Сирии объявил о всеобщей амнистии в стране. Указ Башара Асада освобождает от ответственности за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года.
Источник:САНА
Так называемая всеобщая амнистия наступит за несколько недель до президентских выборов 26 мая. Подобные указы объявляли в 2018 и 2019 годах.
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"Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления", – говорится в сообщении.
Помилование смогут получить несовершеннолетние преступники, а также осужденные за коррупцию, подделку документов и продажу наркотиков.
Документ также предусматривает смягчение наказания для тех, кто совершил более серьезные преступления.
Выборы президента Сирии: коротко
- С 19 апреля 2021 года в Сирии начали принимать заявки от кандидатов на пост президента, выборы назначены на 26 мая.
- Режим действующего президента Сирии Башара Асада развернул жестокие репрессии против населения страны после вооруженного и политического конфликта в марте 2011 года.
- 31 марта Украина официально осудила режим Башара Асада за нарушение прав человека.
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