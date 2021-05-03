Президент Сирии объявил о всеобщей амнистии в стране. Указ Башара Асада освобождает от ответственности за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года.

Так называемая всеобщая амнистия наступит за несколько недель до президентских выборов 26 мая. Подобные указы объявляли в 2018 и 2019 годах.

К теме Имитация демократии, – Мацарский отреагировал на выборы президента России и Сирии

"Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления", – говорится в сообщении.

Помилование смогут получить несовершеннолетние преступники, а также осужденные за коррупцию, подделку документов и продажу наркотиков.

Документ также предусматривает смягчение наказания для тех, кто совершил более серьезные преступления.

Выборы президента Сирии: коротко