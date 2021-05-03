Президент Сирії оголосив про загальну амністію в країні. Указ Башара Асада звільняє від відповідальності за злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

Так звана загальна амністія настане за кілька тижнів до президентських виборів 26 травня. Подібні укази оголошували у 2018 та 2019 роках.

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"Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини", – мовиться в повідомленні.

Помилування зможуть отримати неповнолітні злочинці, а також засуджені за корупцію, підробку документів та продаж наркотиків.

Документ також передбачає пом'якшення покарання для тих, хто скоїв серйозніші злочини.

Вибори президента Сирії: коротко