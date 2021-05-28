Официальные результаты выборов президента в Сирии – победа Асада с результатом 95% голосов. О том, что в Брюсселе новую каденцию Асада не будут признавать, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Президент еще на 7 лет: диктатор Асад победил на выборах в Сирии

Главы МИД Евросоюза раскритиковали выборы в Сирии

Такое решение приняли во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Лиссабоне. Ранее, с резкой критикой процесса голосования выступили главы МИД Германии, Франции, Италии, Великобритании и США.



Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы вне рамок, установленных резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным,

– говорится в заявлении министров.