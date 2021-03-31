На территории заповедника "Аскания-Нова" нашли более 130 погибших птиц. Все животные принадлежат к Красной книге Украины. Полиция уже взялась за расследование.

Что происходит на территории заповедника

О новых смертях птиц рассказал Виктор Гавриленко, директор биосферного заповедника "Аскания-Нова". Он находится в 25 километрах от заповедника.

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Я сейчас в Каховском районе на окраинах Слиненко, Зеленопидская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов...Тут армагеддон,

– рассказал Гавриленко.



В "Аскании-Нова" массово гибнут птицы / Фото Укринформ (18+)

Директор говорит, что фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры. Гавриленко удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.



В "Аскании-Нова" массово гибнут птицы / Фото Укринформ (18+)

Виктор Гавриленко говорит, что позавчера в Каховском районе насчитали 106 мертвых журавлей, 27 огарей и мертвых зайцев. На место вызвали полицию, Госпродпотребслужбу и экоинспекцию.

Что говорят в полиции

В полиции Херсонской области отметили, что открыли уголовное производство из-за гибели краснокнижных птиц в "Аскании-Нова".

В заповеднике обнаружили 61 серый журавль, которые погибли. Полицейские готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование,

– сообщил полицейский Сергей Ященко.



Полиция открыла уголовное производство из-за гибели птиц / фото Укринформ (18+)

Сейчас в исследовательском институте Харькова проводят экспертизы мертвых птиц, чтобы установить причины гибели.

Важно! В полиции говорят, что получили 13 обращений от руководства заповедника об обнаружении мертвых птиц. Сейчас правоохранители расследуют 6 производств, которые объединили в одно – загрязнение или порчу земель.