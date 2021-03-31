"Здесь армагеддон": в "Аскании-Нова" зафиксировали массовую гибель редких птиц – фото 18+
На территории заповедника "Аскания-Нова" нашли более 130 погибших птиц. Все животные принадлежат к Красной книге Украины. Полиция уже взялась за расследование.
Источник:Укринформ
Что происходит на территории заповедника
О новых смертях птиц рассказал Виктор Гавриленко, директор биосферного заповедника "Аскания-Нова". Он находится в 25 километрах от заповедника.
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Я сейчас в Каховском районе на окраинах Слиненко, Зеленопидская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов...Тут армагеддон,
– рассказал Гавриленко.
В "Аскании-Нова" массово гибнут птицы / Фото Укринформ (18+)
Директор говорит, что фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры. Гавриленко удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.
В "Аскании-Нова" массово гибнут птицы / Фото Укринформ (18+)
Виктор Гавриленко говорит, что позавчера в Каховском районе насчитали 106 мертвых журавлей, 27 огарей и мертвых зайцев. На место вызвали полицию, Госпродпотребслужбу и экоинспекцию.
Что говорят в полиции
В полиции Херсонской области отметили, что открыли уголовное производство из-за гибели краснокнижных птиц в "Аскании-Нова".
В заповеднике обнаружили 61 серый журавль, которые погибли. Полицейские готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование,
– сообщил полицейский Сергей Ященко.
Полиция открыла уголовное производство из-за гибели птиц / фото Укринформ (18+)
Сейчас в исследовательском институте Харькова проводят экспертизы мертвых птиц, чтобы установить причины гибели.
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