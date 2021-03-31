На території заповідника "Асканія-Нова" знайшли понад 130 загиблих птахів. Всі тварини належать до Червоної книги України. Поліція уже взялася за розслідування.

Що відбувається на території заповідника

Про нові смерті птахів розповів Віктор Гавриленко, директор біосферного заповідника "Асканія-Нова". Він перебуває за 25 кілометрів від заповідника.

До слова Масова загибель журавлів в "Асканії-Новій": зерно було отруєне

Я зараз у Каховському районі на околицях Слиненка, Зеленопідська громада, перед нами журавель, він повільно йде від нас, помираючи, а ще маса трупів…Тут армагеддон,

– розповів Гавриленко.



У "Асканії-Новій" масово гинуть птахи / Фото Укрінформ (18+)

Директор каже, що фермери продовжують розкидати отруту на полях, попри запроваджені обмежувальні заходи. Гавриленко дивується, що такі поля не знаходять контролюючі органи.



У "Асканії-Новій" масово гинуть птахи / Фото Укрінформ (18+)

Віктор Гавриленко каже, що позавчора у Каховському районі нарахували 106 мертвих журавлів, 27 огарів та мертвих зайців. На місце викликали поліцію, Держпродспоживслужбу та екоінспекцію.

Що кажуть в поліції

У поліції Херсонської області зазначили, що відкрили кримінальне провадження через гибель червонокнижних птахів в "Асканії-Новій".

У заповіднику виявили 61 сірий журавель, який загинув. Поліцейські готують декілька екземплярів птахів для відправлення на дослідження,

– повідомив поліцейський Сергій Ященко.



Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель птахів / Фото Нацполіції (18+)

Наразі в дослідному інституті Харкова проводять експертизи мертвих птахів, щоб встановити причини загибелі.

Важливо! У поліції кажуть, що отримали 13 звернень від керівництва заповідника про виявлення мертвих птахів. Зараз правоохоронці розслідують 6 проваджень, які об'єднали в одне – забруднення або псування земель.