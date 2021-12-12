Инсульт произошел в то время, когда состоялось его участие по видеосвязи в Верховном суде в октябре. Об этом рассказала девушка Ассанжа Стелла Морис, которая является его адвокатом.

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У Ассанжа остались последствия инсульта

У 50-летнего Ассанжа сейчас проблемы с памятью, опущенное правое веко и признаки неврологического поражения. Также, утверждает Морис, общее состояние здоровья ее жениха значительно ухудшилось. Ассанж прошел МРТ и сейчас принимает противоинсультные препараты.

Джулиан испытывает трудности, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезного нападения. Это усиливает наши опасения относительно его способности выжить, чем дольше продолжается эта длительная судебная борьба,

– объяснила Морис.

По словам адвоката, Ассанжа держали в камере в течение длительного времени и ему не хватало воздуха и нужной диеты. 27 октября прямо во время заседания суда ему стало плохо и судья разрешил покинуть слушания.

Суд ранее разрешил экстрадицию Ассанжа в США

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил решение суда другой инстанции, которое запрещало экстрадицию в США. Защитники Ассанжа утверждали, что в Соединенных Штатах Ассанжа будут содержать в условиях, которые спровоцируют его самоубийство.

Ранее Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства

Что известно об отношениях Морис и Ассанжа:

У Морис и Ассанжа есть двое сыновей – четыре и два года.

Они помолвлены уже 5 лет.

По словам Морис, ее жених очень переживает, что к нему не пускают семью.

Австралия следит за процессом Ассанжа

Между тем, власти Австралии сообщили, что пристально следят за ситуацией вокруг WiliLeaks, решение суда Лондона уважают. Есть вариант, что после вынесения приговора он сможет отбывать наказание на родине в Австралии.

Обратите внимание! В США Ассанжу предъявили обвинения за опубликование секретных документов в 2010 годах. По 18 обвинениям основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения.

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