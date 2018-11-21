Ассоциация с ЕС: на каком этапе сегодня находится Украина

В ноябре 2013 года на саммите Восточного партнерства Грузия и Молдова парафировала соглашение об ассоциации с ЕС. Украина же – нет.

Очевидно Януковичу доложили, что дома его уже ждут протесты на Майдане. Правда, тогда еще не массовые, поэтому легитимный вероятно и представить не мог, что через три месяца оставит свои страусы и поедет в Ростов.

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А в марте 2014 года в Брюсселе Петр Порошенко сделал то, на что не решился его предшественник – поставил подпись под политической частью соглашения об ассоциации с ЕС. Экономическую подписали в июне.

Хотя полностью соглашение об ассоциации с ЕС вступило в действие только в прошлом году. Это соглашение это промежуточное звено для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Это своеобразная домашняя работа для Украины, какие реформы мы должны сделать, чтобы стать частью ЕС. В этом перечне до двух тысяч пунктов. И есть четкий дедлайн до 2025 года, на каждый год – отдельный пакет заданий.

Мы в этом году существенно ускорились в выполнении задач в соответствии с соглашением об ассоциации. Я пока не назову вам цифры, потому что их еще нет на конец года, но уже по состоянию на 9 месяцев мы можем говорить, что на этот год мы 65% заданий выполнили, если мы прошлый закончили с 41%,

– отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

С этими цифрами не согласны эксперты. Говорят, в правительстве добавляют себе плюсик, дробя задание от Евросоюза на маленькие подзадачи. Аналитик Дмитрий Науменко сказал, если считать полностью, что из запланированного удалось сделать, то в прошлом году мы справились не в 41, а на 13%. Больше всего успехов у производителей пищевых продуктов. Многим удалось в Украине достичь европейских стандартов производства.

А значит успешно продавать продукцию в страны Евросоюза.

Необходимо, чтобы соответствовало предприятие, санитарное состояние, уровень оборудования, уровень знания персонала. Их ответственность, для всего этого проводились специальные учения и проходили аудиты международных компаний,

– сказал директор предприятия-экспортера сливочного масла Владислав Кулинич.

Хотя многие производители жалуются: продавали бы больше, если бы развивать бизнес помогало государство. Однако в некоторых законодательных сферах – застой. Ни один из законов, регулирующих транспортную отрасль, и которые нужны для евроинтеграции не были приняты.

Но даже если нам до 25 года удастся выполнить все домашние задания, это не значит, что мы сразу станем членама Евросоюза.

Мы должны использовать соглашение как уже имеющийся у нас инструмент – присоединяться к единому европейскому рынку, не имея того статуса членства,

– заявил старший аналитик Украинского центра европейской политики Дмитрий Науменко.

И хотя хвастаются успехами, в Брюсселе настроения не столь оптимистичны. В начале ноября Европейская комиссия опубликовала "Отчет по внедрению ассоциации Украины", обращают внимание на то, что срываем дедлайны и недвусмысленно намекают: дальше так быть не может.

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К слову, критикуют и Молдову, в СЕ ее назвали государством "восторженной олигархическими интересами". А вот Грузию хвалят, потому что все обязательства выполняет своевременно и успешно.