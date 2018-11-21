22:22
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Асоціація з ЄС: на якому етапі сьогодні перебуває Україна

      226 Читать новость на русском

      У листопаді 2013 року на саміті Східного партнерства Грузія та Молдова парафувала угоди про асоціацію з ЄС. Україна ж – ні.

      Вочевидь Януковичу доповіли, що вдома його вже чекають протести на Майдані. Щоправда, тоді ще не масові, тож легітимний певно і уявити не міг, що за три місяці залишить своїх страусів та поїде до Ростова.

      Читайте також: Політики, які прийшли з Майдану, назвали про свої головні здобутки

      А у березні 2014 року в Брюсселі Петро Порошенко зробив те, на що не наважився його попередник – поставив підпис під політичною частиною угоди про асоціацію з ЄС. Економічну підписали у червні.

      Хоча повністю угода про асоціацію з ЄС вступила в дію лише минулого року. Ця угода це проміжна ланка для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. Це така собі домашня робота для України, які реформи ми повинні зробити, щоб стати частиною ЄС. У цьому переліку аж дві тисячі пунктів. І є чіткий дедлайн до 2025 року, на кожен рік – окремий пакет завдань.

      Ми цьогоріч суттєво прискорились у виконанні завдань відповідно до угоди про асоціацію. Я поки що не назву вам цифри, бо їх ще немає на кінець року, але вже станом на 9 місяців ми можемо говорити, що на цей рік ми 65% завдань виконали, якщо ми минулий закінчили з 41%,
      – наголосила віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

      З цими цифрами не згодні експерти. Кажуть, в уряді додають собі плюсиків, дроблячи завдання від Євросоюзу на маленькі підзавдання. Аналітик Дмитро Науменко сказав, якщо рахувати повністю, що із запланованого вдалося зробити, то минулого року ми впоралися не на 41, а на 13%. Найбільше успіхів у виробників харчових продуктів. Багатьом вдалося в Україні досягнути європейських стандартів виробництва.

      А отже успішно продавати продукцію у країни Євросоюзу.

      Необхідно, щоб відповідало підприємтсво, санітарний стан, рівень обладнання, рівень знаннь персоналу. Їхня відповідальність, для всього цього проводились спеціальні навчання і проходили аудити міжнародних компаній,
      – сказав директор підприємства-експортера вершкового масла Владислав Кулініч.

      Хоча багато виробників скаржаться: продавали б більше, якби розвивати бізнес допомагала держава. Однак у деяких законодавчих сферах – застій. Жоден із законів, які регулюють транспортну галузь, і які потрібні для євроінтеграції не були прийняті.

      Але навіть, якщо нам до 25 року вдасться виконати усі домашні завдання, це не означає, що ми одразу станемо членами Євросоюзу.

      Ми маємо використати угоду як вже наявний у нас інструмент – приєднуватись до єдиного європейського ринку, не маючи того статусу членства,
      – заявив старший аналітик Українського центру європейської політики Дмитро Науменко.

      І хоч хваляться успіхами, у Брюсселі настрої не такі оптимістичні. На початку листопада Європейська комісія опублікувала "Звіт із впровадження асоціації Україною", звертають увагу на те, що зриваємо дедлайни і недвозначно натякають: далі так бути не може.

      Читайте також: Революція Гідності: відеохроніка подій, які змінили Україну

      До слова, критикують і Молдову, у СЄ її назвали державою "захопленою олігархічними інтересами". А от Грузію хвалять, бо усі зобов'язання виконує вчасно і успішно.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      сьогодні , 22:05 Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      308
      #ІнтерполНеНаш
      сьогодні , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 80
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      сьогодні , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 158
      Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      сьогодні , 21:01 Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      216
      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      сьогодні , 20:01 День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      Євгенія Мазур 939
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Експерти оцінили найвідоміших політиків Донбасу
       23 січня 2017 , 18:29
      В Україну їдуть ревізори з МВФ
       12 серпня 2011 , 08:11 1
      Чи потрібно реєструвати електроскутери
       31 липня , 09:09
      Екс-гравець Шахтаря розповів британському виданню про війну в Україні
       21 жовтня , 11:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук