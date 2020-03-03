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      Астролог предсказал дату конца эпидемии коронавируса

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      В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу / Getty Images

      Астролог Влад Росс утверждает, что конец эпидемии придется на апрель, а в мире ситуация скоро стабилизируется. Чего ждать дальше, в ексклюзивноми блиц-интервью.

      Звезды предсказывали появление коронавируса?

      Да, лично я говорил об этом еще в 2019 году, делая прогноз на год нынешний. Я предупреждал, что тяжелым будет январь. Сошлись две планеты, неся масштабные несчастья для Земли. Это Плутон и Сатурн. Плутон – это символ ада, бога подземного царства Аида. Я говорил, что может пострадать очень много людей. Собственно, это и произошло.

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      Но добавлю еще, что ситуация могла быть гораздо хуже. И жертв больше. Но правительство Китая действительно сделали всё от них зависящее, чтобы уменьшить распространение вируса.

      Ситуация будет ухудшаться или улучшаться?

      Расхождение Плутона и Сатурна начинается в конце февраля – начале марте. Это значит, что эпидемия пойдет на спад. Но опасность останется, пока Меркурий в Рыбах. Рыбы – это как раз про болезни, которые распространяются воздушно-капельным путем. Это не только коронавирус, но и любой грипп.

      А как только Меркурий перейдет в знак Овна, коронавирус уйдет. Это произойдет в середине апреля. К концу апреля люди начнут приходить в себя, станет понятно, что этот вирус не так опасен, как сейчас кажется.

      Говорят, эпидемию предвидела Ванга…

      Да, она предсказывала, что в 2020 году "желтая болезнь может превратиться в глобальную". И что спасение от нее будет через три месяца, то есть в апреле.

      Собственно, информация Ванги и информация звезд дублируются. Начало эпидемии – это конец декабря-начало января. Конец эпидемии – апрель.

      Кстати, есть еще один нюанс. Самое главное, что этот вирус боится тепла. Как только температура поднимется до 15 градусов – все.

      Заметьте, что в южных странах нет эпидемии, хотя на том же острове Бали всегда отдыхает много китайцев. Поэтому, если у меня спрашивают, куда сейчас можно путешествовать, я советую теплые страны. Сейшелы, южные острова, Египет. Но в апреле тепло будет и у нас. И в мае мы будем только вспоминать об этой большой заразе.

      Затронет ли эпидемия украинцев?

      Эпидемия больше коснулась стран под знаком Козерога и Стрельца. Поэтому сильно затронуло Китай, который под знаком Козерога и Италию, которая под знаком Стрельца. А Украина под знаком Тельца, поэтому у нас непредвиденных и сложных ситуаций ждать не стоит.

      Коронавирус из Китая: последние новости
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Путешествия Эпидемия
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