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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      Астролог передбачив дату кінця епідемії коронавірусу

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      В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу / Getty Images

      Астролог Влад Росс стверджує, що кінець епідемії припаде на квітень, а в світі ситуація скоро стабілізується. Чи передбачали зірки епідемію та чого чекати далі, у ексклюзивномі бліц-інтерв'ю.

      Зірки передбачали появу коронавірусу?

      Так, особисто я говорив про це ще в 2019 році, роблячи прогноз на рік нинішній. Попереджав, що важким буде січень. Зійшлися дві планети, несучи масштабні нещастя для Землі. Це Плутон і Сатурн. Плутон – це символ пекла, бога підземного царства Аїда. Я говорив, що може постраждати дуже багато людей. Власне, це і сталося.

      Важливо! В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

      Але додам ще, що ситуація могла бути набагато гіршою. І жертв більше. Але уряд Китаю дійсно зробили все від них залежне, щоб зменшити поширення вірусу.

      Ситуація буде погіршуватися або поліпшуватися?

      Розбіжність Плутона і Сатурна починається в кінці лютого – початку березня. Це означає, що епідемія піде на спад. Але небезпека залишиться, поки Меркурій в Рибах. Риби – це як раз про хвороби, які поширюються повітряно-крапельним шляхом. Це не тільки коронавірус, але й будь-який грип.

      А як тільки Меркурій перейде в знак Овна, коронавірус піде. Це станеться у середині квітня. До кінця квітня люди почнуть приходити в себе, стане зрозуміло, що цей вірус не такий небезпечний, як зараз здається.

      Кажуть, епідемію передбачала Ванга…

      Так, вона передбачала, що в 2020 році "жовта хвороба може перетворитися в глобальну". І що порятунок від неї прийде за три місяці, тобто в квітні.

      Власне, інформація Ванги й інформація зірок дублюються.

      До речі, є ще один нюанс. Найголовніше, що цей вірус боїться тепла. Як тільки температура підніметься до 15 градусів – все.

      Зауважте, що у південних країнах немає епідемії, хоча на тому ж острові Балі завжди відпочиває багато китайців. Тому, якщо у мене запитують, куди зараз можна подорожувати, я раджу теплі країни. Сейшели, південні острови, Єгипет.
      Але в квітні тепло буде і у нас. І в травні ми будемо тільки згадувати про цю велику заразу.

      Чи зачепить епідемія українців?

      Епідемія більше торкнулася країн під знаком Козерога і Стрільця. Тому сильно зачепило Китай, який під знаком Козерога та Італію, яка під знаком Стрільця.

      А Україна під знаком Тельця, тому у нас непередбачених і складних ситуацій чекати не варто.

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      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Подорожі Епідемія
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