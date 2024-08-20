Что делает ASUS ProArt P16 таким особенным – рассказываем в материале 24 Канала.

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Творить стало легче с инновациями для каждого этапа работы

ASUS ProArt P16 / Фото ASUS

Творческие идеи с легкостью "оживают" благодаря ИИ-приложениям StoryCube и MuseTree, отдельной клавише Copilot, программному центру ProArt Creator Hub и контроллеру ASUS DialPad. Таким образом, каждый этап творческого процесса становится проще и эффективнее. StoryCube поможет организовать все цифровые активы, а MuseTree – превратит эскизы в готовые изображения за считанные секунды.

ProArt Creator Hub – это ваш персональный портал для настройки параметров устройства и оптимизации творческого процесса. А ASUS DialPad позволяет удобно взаимодействовать с профессиональными программами, изменяя размер кисти или быстро отменяя действия. И все это – на расстоянии одного прикосновения,

– говорят в компании ASUS.

Творите еще быстрее – мощность в ваших руках

Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с ИИ-производительностью 50 TOPS и видеокарта GeForce RTX 4070 с ИИ-производительностью 321 TOPS обеспечивают невероятное быстродействие для качественной работы над проектами. Сенсорный OLED-дисплей ASUS Lumina с разрешением 4K отличается высокой точностью воспроизведения цветов, что делает его идеальным для работы с графикой и видео.

Благодаря усовершенствованной системе охлаждения, оперативной памяти LPDDR5X объемом до 64 гигабайт и твердотельному накопителю PCIe 4.0 емкостью до 4 терабайт, ProArt P16 без труда справится с самыми требовательными задачами. Технология охлаждения ProArt P16 Ambient Cooling обеспечивает максимальную производительность с минимальным уровнем шума, а система из трех вентиляторов эффективно рассеивает тепло.

Ноутбук идеально подойдет для дизайнеров / Фото ASUS

Творить можно где угодно: свобода движения



Устройство позволяет творить из любой точки планеты / Фото ASUS

ProArt P16 открывает безграничные возможности для творчества где угодно и когда угодно. Его новый компактный корпус имеет толщину всего 14,9 миллиметра и весит всего 1,85 килограмма. Это означает, что ноутбук можно взять с собой куда угодно – от студии до кофейни, от офиса до парка.

Дизайн гаджета вдохновлен точностью профессиональных фото- и видеокамер, а вертикальные полоски на шарнирах напоминают детали дизайна камер класса hi-end.

Где и за сколько можно приобрести ASUS ProArt P16

Ноутбук ProArt P16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 2 терабайта уже в Украине по цене 158 999 гривен. Ноутбук можно купить в официальном онлайн-магазине ASUS Украина и в онлайн-магазинах украинских партнеров компании ASUS.