Що робить ASUS ProArt P16 таким особливим – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Огляд ASUS Zenbook 14 OLED: ультрапортативний ноутбук преміумкласу з чудовими характеристиками

Творити стало легше з інноваціями для кожного етапу роботи

ASUS ProArt P16 / Фото ASUS

Творчі ідеї з легкістю "оживають" завдяки ШІ-застосункам StoryCube і MuseTree, окремій клавіші Copilot, програмному центру ProArt Creator Hub і контролеру ASUS DialPad. Відтак кожен етап творчого процесу стає простішим і ефективнішим. StoryCube допоможе організувати всі цифрові активи, а MuseTree – перетворить ескізи на готові зображення за лічені секунди.

ProArt Creator Hub – це ваш персональний портал для налаштування параметрів пристрою та оптимізації творчого процесу. А ASUS DialPad дозволяє зручно взаємодіяти з професійними програмами, змінюючи розмір пензля або швидко скасовуючи дії. І все це – на відстані одного дотику,

– кажуть у компанії ASUS.

Творіть ще швидше – потужність у ваших руках

Процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 з ШІ-продуктивністю 50 TOPS і відеокарта GeForce RTX 4070 з ШІ-продуктивністю 321 TOPS забезпечують неймовірну швидкодію для якісної роботи над проєктами. Сенсорний OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 4K відзначається високою точністю відтворення кольорів, що робить його ідеальним для роботи з графікою та відео.

Завдяки вдосконаленій системі охолодження, оперативній пам'яті LPDDR5X обсягом до 64 гігабайтів і твердотільному накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 4 терабайтів, ProArt P16 без зусиль впорається з найвимогливішими завданнями. Технологія охолодження ProArt P16 Ambient Cooling забезпечує максимальну продуктивність із мінімальним рівнем шуму, а система з трьох вентиляторів ефективно розсіює тепло.

Ноутбук ідеально підійде для дизайнерів / Фото ASUS

Творити можна будь-де: свобода руху



Пристрій дозволяє творити з будь-якої точки планети / Фото ASUS

ProArt P16 відкриває безмежні можливості для творчості будь-де й будь-коли. Його новий компактний корпус має товщину всього 14,9 міліметра і важить лише 1,85 кілограма. Це означає, що ноутбук можна взяти з собою куди завгодно – від студії до кав'ярні, від офісу до парку.

Дизайн ґаджета натхненний точністю професійних фото- та відеокамер, а вертикальні смужки на шарнірах нагадують деталі дизайну камер класу hi-end.

Де та за скільки можна придбати ASUS ProArt P16

Ноутбук ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 гігабайтами оперативної пам'яті та SSD на 2 терабайти вже в Україні за ціною 158 999 гривень. Ноутбук можна купити в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в онлайн-магазинах українських партнерів компанії ASUS.