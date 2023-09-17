Республиканцы направили к Байдену письменное заявление с просьбой немедленно предоставить Украине дальнобойное оружие.
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Почему республиканцы выступили за предоставление ATACMS Украине
Республиканцы отметили, что задержка передачи оружия вредит в том числе и США.
Мы пишем с просьбой немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дополнительная задержка лишь подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт (войну России против Украины – ред.),
– говорится в сообщении.
Сенаторы отмечают в обращении, что предоставление ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины.
В частности, следует немедленно отправить вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности. Недавний украинский удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского оружия большой дальности Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия,
– отметили они.
Также чиновники добавили, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха контрнаступления Украины и последующих операций ВСУ, в частности, способность уничтожать российские оборонные формирования.
Следует отметить, что республиканцы призывают к усиленному контролю за тем, как используется финансовая помощь США в Украине. Из-за этого Пентагон создал новую команду мониторинга.