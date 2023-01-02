Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, в администрации Джо Байдена продолжаются обсуждения необходимости предоставления оружия Украине и есть откровенные сторонники скорейшего завершения войны с победой Украины.
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Что думают у Байдена
Андрей Пионтковский рассказал, что в администрации американского президента ведутся дискуссии вокруг поставок необходимого оружия для Украины. Одним из крупнейших сторонников снабжения является Майкл Макфол, формально не работающий в администрации Джо Байдена, но неформально возглавляющий группу "Ермак-Макфол", занимающуюся санкциями и будущей ответственностью России за войну.
Макфол – формально не член администрации Байдена, но он очень близок к ней, а неформально очень важную должность занимает, он сопредседатель группы "Ермак-Макфол",
– отметил оппозиционер.
Российский оппозиционер прокомментировал последний твит Макфола, который считает репортажем из овального кабинета. В этом твите американский политик высказывается о важности немедленного завершения геноцида украинского народа, а не о будущих последствиях для России.
Андрей Пионтковский о решении США предоставить оружие Украине: смотрите видео
"Я читал это и знаю этих людей и самого Макфола, и некоторых других, кто участвовал. Я не знаю, возможно эта дискуссия уже завершена, а может, в ближайшие дни будет решаться", - сказал Пионтковский.
Также Пионтковский уверен, что благодаря поддержке союзников Великобритании и Германии вопрос поставки вооружения будет решен в ближайшее время.
Оружие от США: главное
- США продолжают помогать Украине уничтожать россиян, поставляя больше всего оружия среди всех стран-партнеров. Общая сумма военной помощи Украине с начала вторжения достигла уже более 18 миллиардов долларов.
- Андрей Пионтковский считает, что Запад боится слабости России, а потому и затягивает поставки дальнобойных ракет для Украины. Из-за поражения в России может начаться гражданская война с неизвестным результатом.
- США согласились передать Украине ЗРК Patriot спустя год после начала борьбы за их снабжение. Министр иностранных дел Украины считает, что это откроет возможности и для поставки другого оружия, в частности танки, дроны и ATACMS.