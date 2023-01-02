Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, в адміністрації Джо Байдена тривають обговорення необхідності надання зброї Україні та є відверті прибічники якомога швидшого завершення війни з перемогою України.

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