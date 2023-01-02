Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, в адміністрації Джо Байдена тривають обговорення необхідності надання зброї Україні та є відверті прибічники якомога швидшого завершення війни з перемогою України.
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Що думають у Байдена
Андрій Піонтковський розповів, що в адміністрації американського президента точаться дискусії довкола постачання необхідної зброї для України. Одним із найбільших прихильників постачання є Майкл Макфол, який формально не працює в адміністрації Джо Байдена, але неформально очолює групу "Єрмак-Макфол", яка займається санкціями та майбутньою відповідальністю Росії за війну.
Макфол – формально не член адміністрації Байдена, але він дуже близький до неї, а неформально дуже важливу посаду займає, він співголова групи "Єрмак- Макфол",
– зазначив опозиціонер.
Російський опозиціонер прокоментував останній твіт Макфола, який він вважає репортажем з овального кабінету. В цьому твіті американський політик висловлюється про важливість негайного зупинення геноциду українського народу, а не про майбутні наслідки для Росії.
Андрій Піонтковський про рішення США надати зброю Україні: дивіться відео
"Я читав це і знаю цих людей і самого Макфола і деяких інших, хто брав участь. Я не знаю, можливо ця дискусія вже завершена, а може найближчими днями буде вирішуватись", – сказав Піонтковський.
Також Піонтковський впевнений, що завдяки підтримці союзників Великої Британії та Німеччини питання постачання озброєння буде вирішено найближчим часом.
Зброя від США: головне
- США продовжують допомагати Україні знищувати росіян постачаючи найбільше зброї серед усіх країн-партнерів. Загальна сума військової допомоги Україні від початку вторгнення досягла вже понад 18 мільярдів доларів.
- Андрій Піонтковський вважає, що Захід боїться слабкості Росії, а тому й зволікає із постачанням далекобійних ракет для України. Через поразку в Росії може початись громадянська війна з невідомими результатом.
- США погодились передати Україні ЗРК Patriot через рік після початку боротьби за їх постачання. Міністр закордонних справ України вважає, що це відкриє можливості й до постачання іншої зброї, зокрема танки, дрони та ATACMS.