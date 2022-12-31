Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він зауважив, що IFADTS нам потрібні, щоб наші HIMARS встигати робити більше "бавовни" та вражати більше цілей за короткий проміжок часу.

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За його словами, мало кому було відомо, що армія США передала Україні HIMARS з дещо урізаним програмним забезпеченням.

Наприклад, там немає системи натівського зв'язку Link 16. І більш того там немає програмного забезпечення відстрілу ракет ATACMS,

– наголосив він.

Військовий експерт пояснив, що установка має софт, як навести ракету GMLRS і відстріляти по наперед заданим координатам.

"Ось цей максимум, який був у програмному забезпеченню цих HIMARS", – зауважив він.

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HIMARS тепер не матимуть обмежень функціонала

Киричевський згадав, що влітку було багато жартів на кшталт: колишній програміст екіпажу HIMARS розібрався, як зламати прошивку, і тепер ми точно відстріляємось HIMARS.

"Такий жарт виник, тому установки дійсно мали певні обмеження, які звужували в чомусь нам цей функціонал. Але тепер на цих 18 пускових машинах, які для нас виготовляються, таких обмежень не буде. І це доволі цінно", – підкреслив він.

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