Ця нова зброя надає точність цілепокладання. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, надходження таких систем до озброєння української армії покращить якість нашого залпування.

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Різниця у філософії

Він зазначив, що найголовніше у будь-якій системі залпового вогню чи в артилерії – це, коли снаряд або ракета, яка вийшла зі ствола чи з реактивної системи залпового вогню, точно і влучно досягає своєї цілі.

На превеликий жаль, вся радянська філософія застосування артилерії – це величезні артилерійські масові вогневі вали, які покликані з якоюсь там ймовірністю уражати ті чи інші об'єкти,

– зауважив військовий експерт.

Він підкреслив, що вся західна філософія, зокрема США, дуже проста: постріл – влучення.

"Тобто вийшов снаряд зі ствола – він не просто прийшов у зону ураження і якісь його уламки завдали шкоди. А конкретно вразив бронеавтомобіль, танк, пункт управління, боєкомплект і тому подібне", – пояснив він.

Американська зброя постійно модернізується

За його словами, систему IFATDS можна застосовувати на ракетних комплексах HIMARS, які зараз є на фронті.

То все нескінченно модернізується. Абсолютно всі американські платформи і зокрема М142 HIMARS, мають так званий відкритий код, або відкриту платформу,

– зауважив Черник.

На його думку, взагалі філософія збройового будівництва США така, що як тільки з'являються якісь нові технології, вони обов'язково застосовуються у наявній техніці.

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IFATDS надає точність цілепокладання

Військовий експерт, також пояснив, що система IFATDS допомагає HIMARS досягати більшої точності удару.

Є відхилення, яке може складати від одного метра до десяти – все залежить від модифікації ракети. А кожне покоління спеціалізованого обладнання зменшує це відхилення. Буває так, що відбувається абсолютне досягнення усіх цілей,

– наголосив він.

Черник зазначив, що військова техніка розвивається – є унікальні системи, такі, як FGM-148 Javelin.

"Він побудований так, щоб бити саме в корму танка, тобто бити за баштою. Враховуючи, що танк на відстані 2,5 кілометри – це невеличка точка. І ракета приходить не просто в танк, як у велику фігуру, а принципово б'є саме за баштою. Це і є філософія точного цілепокладання", – вважає він.

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