Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний блогер та стрімер Майкл Накі. Готувалося це заздалегідь чи ні ми побачимо за швидкістю доставлення Patriot в Україну.
До теми Українських військових можуть навчати на Patriot безпосередньо у США, – Politico
Накі згадав, що вперше в Україну Захід відправив всього три HIMARS, а потім поїхали і М-270 з Великої Британії, і MARS, і ще більше HIMARS. Блогер назвав це психологічним подоланням бар'єра.
Америка дозволила усім
Америка, на думку журналіста, є лідером НАТО, адже в бюджеті Альянсу обсягом 1,1 трильйон за 2021 рік американські гроші склали більшу частину – 800 мільярдів. Тому Америка є першою скрипкою НАТО.
Отже, якщо Америка передала HIMARS, значить всім іншим країнам теж дали добро.
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Планувалось чи ні
Накі пояснив, як можна дізнатися це планувалось чи ні: про це свідчитиме швидкість доставлення Patriot в Україну. На цих системах треба навчатися мінімум 1,5 – 2 місяці, і якщо вони прийдуть раніше, значить – частина українських солдатів вже навчалась працювати на них. І передача Patriot готувалася заздалегідь.
"Декілька місяців тому була інформація про те, що певну кількість українських військових забрали навчати на різні види техніки", – додав журналіст.
За словами росіянина, що більше в Україні буде компетентних військових для цього озброєння, тим більше його будуть постачати. Є перспективи постачання з різних країн, бо Patriot стоять в усьому НАТО, навіть в Туреччині, для якої їх закупила Іспанія.
Я думаю доволі оперативно ми помітимо збільшення постачі Patriot до України. Було б дивно, якби ця гучна історія закінчилася однією батареєю,
– підсумував журналіст.
Які можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про передачу Patriot Україні
- 21 грудня США оголосили про передачу Україні ЗРК Patriot. Окрім самого комплексу, який може коштувати більше мільярда доларів, США будуть навчати українських військових роботі на комплексах.
- Радник Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що ЗРК Patriot – це розумне підсилення української ППО. І хоч одна батарея зможе закрити лише один або два райони, Україна може розраховувати на більшу кількість комплексів після успішного використання першого зразка.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.
- У Пентагоні заявили, що українські військові вчитимуться керувати Patriot декілька місяців.