Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный блоггер и стример Майкл Наки. Готовилось это заранее или нет, мы увидим по скорости доставки Patriot в Украину.

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Наки вспомнил, что впервые в Украину Запад отправил всего три HIMARS, а затем уехали и М-270 из Великобритании, и MARS, и еще больше HIMARS. Блогер назвал это психологическим преодолением барьера.

Америка разрешила всем

Америка, по мнению журналиста, является лидером НАТО, ведь в бюджете Альянса объемом 1,1 триллиона за 2021 год американские деньги составили большую часть – 800 миллиардов. Поэтому Америка является первой скрипкой НАТО.

Итак, если Америка передала HIMARS, значит, всем остальным странам тоже дали добро.

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Планировалось или нет

Наки объяснил, как можно узнать это планировалось или нет: об этом будет свидетельствовать скорость доставки Patriot в Украину. На этих системах нужно учиться минимум 1,5 – 2 месяца, и если они придут раньше, значит – часть украинских солдат уже училась работать на них. И передача Patriot готовилась заранее.

"Несколько месяцев назад была информация о том, что определенное количество украинских военных забрали учить разные виды техники", - добавил журналист.

По словам россиянина, чем больше в Украине будет компетентных военных для этого вооружения, тем больше его будут поставлять. Есть перспективы поставок из разных стран, потому что Patriot стоят во всем НАТО, даже в Турции, для которой их закупила Испания.

Я думаю, довольно оперативно мы заметим увеличение снабжения Patriot в Украину. Было бы странно, если бы эта шумная история закончилась одной батареей,

– подытожил журналист.

Какие возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Что известно о передаче Patriot Украине