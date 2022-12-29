Это новое оружие придает точность целеполагания. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, поступление таких систем в вооружение украинской армии улучшит качество нашего залпования.

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Разница в философии

Он отметил, что самое главное в любой системе залпового огня или в артиллерии – это когда снаряд или ракета, вышедшая из ствола или из реактивной системы залпового огня, точно и метко достигает своей цели.

К величайшему сожалению, вся советская философия применения артиллерии – это огромные артиллерийские массовые огневые валы, которые призваны с какой-либо вероятностью поражать те или иные объекты.

– заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что вся западная философия, в частности США, очень проста: выстрел – попадание.

"То есть вышел снаряд из ствола – он не просто пришел в зону поражения и какие-то его обломки нанесли ущерб. А конкретно поразил бронеавтомобиль, танк, пункт управления, боекомплект и тому подобное", – объяснил он.

Американское оружие постоянно модернизируется

По его словам, систему IFATDS можно применять на ракетных комплексах HIMARS, которые сейчас находятся на фронте.

Все бесконечно модернизируется. Абсолютно все американские платформы и в частности М142 HIMARS, имеют так называемый открытый код или открытую платформу,

– заметил Черник.

По его мнению, вообще философия оружейного строительства США такова, что как только появляются новые технологии, они обязательно применяются в имеющейся технике.

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IFATDS придает точность целеполагания

Военный эксперт также пояснил, что система IFATDS помогает HIMARS достигать большей точности удара.

Есть отклонения, которые могут составлять от одного метра до десяти – все зависит от модификации ракеты. А каждое поколение специализированного оборудования уменьшает это отклонение. Бывает так, что происходит абсолютное достижение всех целей,

– подчеркнул он.

Черник отметил, что военная техника развивается – есть уникальные системы, такие как FGM-148 Javelin.

"Он построен так, чтобы бить именно в корму танка, то есть бить по башне. Учитывая, что танк на расстоянии 2,5 километра – это небольшая точка. И ракета приходит не просто в танк, как в большую фигуру, а принципиально бьет" именно по башне. Это и есть философия точного целеполагания", – считает он.

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