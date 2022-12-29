Это новое оружие придает точность целеполагания. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, поступление таких систем в вооружение украинской армии улучшит качество нашего залпования.
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Разница в философии
Он отметил, что самое главное в любой системе залпового огня или в артиллерии – это когда снаряд или ракета, вышедшая из ствола или из реактивной системы залпового огня, точно и метко достигает своей цели.
К величайшему сожалению, вся советская философия применения артиллерии – это огромные артиллерийские массовые огневые валы, которые призваны с какой-либо вероятностью поражать те или иные объекты.
– заметил военный эксперт.
Он подчеркнул, что вся западная философия, в частности США, очень проста: выстрел – попадание.
"То есть вышел снаряд из ствола – он не просто пришел в зону поражения и какие-то его обломки нанесли ущерб. А конкретно поразил бронеавтомобиль, танк, пункт управления, боекомплект и тому подобное", – объяснил он.
Американское оружие постоянно модернизируется
По его словам, систему IFATDS можно применять на ракетных комплексах HIMARS, которые сейчас находятся на фронте.
Все бесконечно модернизируется. Абсолютно все американские платформы и в частности М142 HIMARS, имеют так называемый открытый код или открытую платформу,
– заметил Черник.
По его мнению, вообще философия оружейного строительства США такова, что как только появляются новые технологии, они обязательно применяются в имеющейся технике.
Военный эксперт объяснил преимущество системы IFATDS: смотрите видео
IFATDS придает точность целеполагания
Военный эксперт также пояснил, что система IFATDS помогает HIMARS достигать большей точности удара.
Есть отклонения, которые могут составлять от одного метра до десяти – все зависит от модификации ракеты. А каждое поколение специализированного оборудования уменьшает это отклонение. Бывает так, что происходит абсолютное достижение всех целей,
– подчеркнул он.
Черник отметил, что военная техника развивается – есть уникальные системы, такие как FGM-148 Javelin.
"Он построен так, чтобы бить именно в корму танка, то есть бить по башне. Учитывая, что танк на расстоянии 2,5 километра – это небольшая точка. И ракета приходит не просто в танк, как в большую фигуру, а принципиально бьет" именно по башне. Это и есть философия точного целеполагания", – считает он.
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Военная помощь Украине от Запада: важное
- США недавно заявили о передаче Украине одной системы ПВО Patriot. Теперь решение Соединенных Штатов развязало руки по поставкам Patriot из других стран НАТО.
- Украина не только получит систему Patriot — наши военные еще и будут проходить обучение, чтобы эффективно управлять ими. Как отмечают в Пентагоне, оно начнется вскоре.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что все нужное для нашего государства оружие будет у украинских воинов. Главным вопросом здесь есть время.