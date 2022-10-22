Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, дадут ли наконец Украине дальнобойные ракеты.

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Американцы меняют риторику

Пионтковский рассказал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что она оптимистично настроена. Вопрос продвигается. Американцы также начали иначе отвечать на эти вопросы здесь в Вашингтоне уже несколько дней.

Американцы стали говорить, что они ничего не исключают. Я уверен, что этот вопрос обсуждался и в разговоре Остина с Шойгу. Все идет по тем же каналам, по которым американцы предупреждали о разрушительных и катастрофических последствиях для России, если она применит ядерное оружие,

– отметил российский публицист.

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Остин требовал остановить варварские обстрелы инфраструктуры

Пионтковский продолжил, что американцы потребовали у россиян прекратить варварский обстрел украинской инфраструктуры. Иначе США отправят ракеты ATACMS в Украину. Вашингтон надеется, что угроза передачи этих ракет сыграет свою роль, и россияне прекратят эти бомбардировки.

"Однако этого не происходит, и я, как и госпожа Стефанишина, считаю, что мы очень близки к передаче этих ракет", – отметил Пионтковский.

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