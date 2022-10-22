Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, дадут ли наконец Украине дальнобойные ракеты.
Интересно Шольц нашел еще одну причину, почему не дает танки Украине
Американцы меняют риторику
Пионтковский рассказал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что она оптимистично настроена. Вопрос продвигается. Американцы также начали иначе отвечать на эти вопросы здесь в Вашингтоне уже несколько дней.
Американцы стали говорить, что они ничего не исключают. Я уверен, что этот вопрос обсуждался и в разговоре Остина с Шойгу. Все идет по тем же каналам, по которым американцы предупреждали о разрушительных и катастрофических последствиях для России, если она применит ядерное оружие,
– отметил российский публицист.
Пионтковский предположил, почему Украина еще не получила ракеты ATACMS: смотрите видео
Остин требовал остановить варварские обстрелы инфраструктуры
Пионтковский продолжил, что американцы потребовали у россиян прекратить варварский обстрел украинской инфраструктуры. Иначе США отправят ракеты ATACMS в Украину. Вашингтон надеется, что угроза передачи этих ракет сыграет свою роль, и россияне прекратят эти бомбардировки.
"Однако этого не происходит, и я, как и госпожа Стефанишина, считаю, что мы очень близки к передаче этих ракет", – отметил Пионтковский.
Военная помощь Украине: последние новости
- В случае необходимости американские военные могут помочь Вооруженным Силам противостоять российским захватчикам. Генерал США Дэвид Петреус рассказал, когда это произойдет.
- После массированных обстрелов Украины 10 – 11 октября весь мир увидел, что делает Россия. Наконец, Украине пообещали долгожданные системы ПВО, чтобы мы могли защититься от ударов со стороны государства-террориста.
- США будут продолжать помогать Украине даже если к власти придут республиканцы, ведь это стратегические интересы страны. В свое время первые джавелины в Украину начали поступать еще при президентстве Дональда Трампа.