СМИ говорят о по меньшей мере пяти ракетах ATACMS, атаковавших Курскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия вероятного удара ATACMS по Курской области

СМИ утверждают, что ракетами ATACMS ВСУ уничтожили систему ПВО россиян. Также сообщается, что 4 военнослужащих погибли.

Согласно сообщениям, 23 ноября Фатежский район Курской области атаковали пять ракет ATACMS. Система ПВО была поражена в районе хутора Долгий и поселка Томилин Колодезь.

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне заявляли, что Курскую область вновь атаковали ракеты ATACMS. Российские власти заявляют о 7 сбитых ракет и 5 беспилотников. Отмечается, что ракеты "сбили", в частности, в районе Курчатова, где расположена атомная электростанция, в Курске и в нескольких поселках недалеко от российско-украинской границы.