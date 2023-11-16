В результате атаки в День ракетных войск и артиллерии погибли 19 наших защитников, в том числе офицеры. Журналисты пообщались с военными, находившимися в тот момент на месте, а также родными защитников.

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Приехали, выстроились, прилетело

Вспоминает анонимно один из защитников, который в результате атаки получил ранение руки. Он отметил, что в момент ракетного удара стоял в строю вместе с другими военными.

Обратим внимание! 2 ноября в 22:00 стало известно, что в поселке Заречное в Запорожье, в 30 километрах от линии фронта, будет награждение ко Дню ракетных войск и артиллерии. Церемония должна была состояться в 09:00, но ее подвинули во времени из-за опаздывающего комбрига Дмитрия Лысюка.

По словам раненого защитника, выстроились в то утро не все. По двору ходили офицеры, готовились к празднику. И уже близко 10:10 произошел первый прилет по сооружению рядом с местом награждения, а через несколько минут – по самому личному составу 128 бригады.

Многие по той или иной причине сняли броник. Кто был в доме, кто был у дома – их отбросило. А кто был во дворе на построении – все отошли на тот свет. Ушел цвет войска,

– говорит другой военный Андрей (измененное имя по соображениям безопасности – 24 Канал).

Он прибыл на место награждения, когда стало известно об атаке россиян. Защитник вспоминает, что видел тела, что это его шокировало, он знал, что военные не должны собираться. Добавил, что вмешался, если бы знал, что планируют такое награждение.

Можно позвонить заместителю комбрига, внутренняя коммуникация есть. Если опасны, по твоему мнению, ситуации, надо об этом говорить,

– подчеркнул он.

Олеся, жена погибшего офицера артиллерийской батареи, 43-летнего Дмитрия Милютина, рассказала о том, что защитников пытались спасти до приезда скорой.

Дмитрий скончался от кровопотери. Ему хотели помочь, но были повреждены большие артерии. У него на руке был турникет, катетер, капельницы. Думаю, будь он в бронежилете, это бы его спасло. А с другой стороны, там кто-то в машине сидел в бронежилете, то ему обломок попал в голову,

– говорит она.

Олеси сообщили о гибели ее мужа вечером того жуткого дня. Женщина вспоминает, что звонила ребятам и спрашивала, не ошиблись ли они. Но, к сожалению, никто не ошибся.

Это столь бессмысленная смерть, я не могу передать,

– добавляет она.

У Дмитрия осталось два сына – Максим и Игорь 9 и 16 лет.

Обратите внимание, что в бригаде сообщили о 19 погибших военных. Число раненых не объявляют. Между тем один из находившихся на месте защитников рассказал, что ранения получили около 35 человек.