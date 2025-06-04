Мы не просто воюем – мы задаем тренды мировой войны

Украинцы переписывают историю ведения боевых действий, украинцы создают новые роды и силы войск. Украинцы сейчас разворачивают и восстанавливают собственный ВПК, который разваливали 30 лет с момента получения независимости Украины. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Смотрите также Когда "патриоты" боятся пикселя: правда, которую не хотят слышать уклонисты

Украина уничтожила корабль морским дроном. Украина уничтожила подводную лодку крылатой ракетой. Украина создала новый род войск – беспилотные системы.

Создание нового рода войск – это и об обучении, и о кодификации нового оружия, и об организационных процессах, и о переводе людей, и об обеспечении и логистике. Ни в одной стране НАТО нет такого рода войск.

Дело не в том, что нет дронов. Дело в выделении в отдельный род войск. Украина начала сбивать вражеские "Шахеды" дронами. Украина уничтожила морским дроном истребитель. Украина уничтожила стратегические бомбардировщики FPV-дронами. Украина за три года перешла к серьезной роботизированной войне.

Наша страна показала такие масштабные и беспрецедентные разведывательные и тактические операции, что до сих пор мир не может оправиться от удивления.

Вы представляете, сколько в деньгах стоит нашему врагу развенчание мифа о невозможности сбить крылатую ракету "Искандер" установкой, которую разработали в 1976 году? Даже сами разработчики не надеялись на такой успех.

Украинцы научились сбивать вражеские дроны из автоматов. А девушка, воспитательница в детском саду, показала, что крылатую ракету можно сбить с "Иглы".

Украинцы научились крутить дроны, переделывать бракованные мины на нормальные и их использовать по назначению.

Мир, который давал нам два-три дня на захват Киева, не может поверить до сих пор, что мы четвертый год полномасштабного вторжения стоим. В тылу мы переживаем потерю родных, потерю имущества, воздушные тревоги и обстрелы почти ежедневно, но мы стоим. Мы учим и воспитываем детей, сажаем картошку, радуемся успехам наших военных и несмотря на то, что каждый из нас платит налоги, которые идут на войну, мы продолжаем донатить. Сложно, тяжело, тяжело, иногда невыносимо, но мы стоим.

Какой Израиль с Моссадом?

Какая Спарта?

Какое НАТО?

Мы воюем со страной, которая в три раза больше по территории, в три – четыре раза больше по населению, у которой в десять раз больше ВВП и процент ВВП, который идет на войну.

Мы уже доказали всему миру, что не просто имеем право быть в НАТО, а скоро НАТО будет проситься вступить в военный союз с Украиной.

В конце концов, мы еще до сих пор в своем уме, что также крайне важно.

Но то, что мы действительно в своем уме – это не точно.