О главных новостях по состоянию на сегодня, 26 июня, ситуацию на фронте, новости международной политики, военную помощь и потери врага – в материале 24 Канала.
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Россия могла сформировать еще одну армию
Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине, считает Институт изучения войны (ISW).
"Российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня, и ссылки украинских источников на "51-ю армию" может быть индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине", – говорится в отчете аналитиков.
Макрон и Орбан проведут встречу
Эммануэль Макрон хочет убедить Виктора Орбана в важности поддержки Украины странами ЕС. Личная встреча лидеров должна состояться уже сегодня, 26 июня, в Париже.
Враг атаковал баллистикой Одессу
Российские оккупанты били баллистикой из Крыма. Взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Перед этим военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростную цель в направлении Одесской области.
В Николаеве раздавались взрывы
Около полуночи, Николаевском районе прогремел взрыв. Телеграм-каналы сообщили об управляемой авиационной ракете в сторону Варваровки: "Николаев – может быть громко!" В 0.02 сообщили, что ракета уже отсутствует.
В то же время Monitor писал, что, вероятно, враг нанес удар ракетой Х-59/69 по Николаевскому району.