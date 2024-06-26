О главных новостях по состоянию на сегодня, 26 июня, ситуацию на фронте, новости международной политики, военную помощь и потери врага – в материале 24 Канала.

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06:38, 26 июня Россия могла сформировать еще одну армию Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине, считает Институт изучения войны (ISW). "Российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня, и ссылки украинских источников на "51-ю армию" может быть индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине", – говорится в отчете аналитиков.

06:34, 26 июня Макрон и Орбан проведут встречу Эммануэль Макрон хочет убедить Виктора Орбана в важности поддержки Украины странами ЕС. Личная встреча лидеров должна состояться уже сегодня, 26 июня, в Париже.

06:31, 26 июня Враг атаковал баллистикой Одессу Российские оккупанты били баллистикой из Крыма. Взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Перед этим военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростную цель в направлении Одесской области.