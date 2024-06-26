Про головні новини станом на сьогодні, 26 червня, ситуацію на фронті, новини мієнародної політики, військову допомогу та втрати ворога – у матеріалі 24 Каналу.

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06:38, 26 червня Росія могла сформувати ще одну армію Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні, вважає Інститут вивчення війни (ISW). "Російська армія наразі проходить масштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, і посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні", – ідеться у звіті аналітиків.

06:34, 26 червня Макрон та Орбан проведуть зустріч Еммануель Макрон хоче переконати Віктора Орбана у важливості підтримки України країнами ЄС. Особиста зустріч лідерів має відбутися вже сьогодні, 26 червня, у Парижі.

06:31, 26 червня Ворог атакував балістикою Одесу Російські окупанти били балістикою з Криму. Вибух прогримів у Білгород-Дністровського районі Одещини. Перед цим військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одещини.