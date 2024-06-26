Про головні новини станом на сьогодні, 26 червня, ситуацію на фронті, новини мієнародної політики, військову допомогу та втрати ворога – у матеріалі 24 Каналу.

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06:38, 26 червня

Росія могла сформувати ще одну армію

Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні, вважає Інститут вивчення війни (ISW).

"Російська армія наразі проходить масштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, і посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні", – ідеться у звіті аналітиків.

06:34, 26 червня

Макрон та Орбан проведуть зустріч

Еммануель Макрон хоче переконати Віктора Орбана у важливості підтримки України країнами ЄС. Особиста зустріч лідерів має відбутися вже сьогодні, 26 червня, у Парижі.

06:31, 26 червня

Ворог атакував балістикою Одесу

Російські окупанти били балістикою з Криму. Вибух прогримів у Білгород-Дністровського районі Одещини.

Перед цим військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одещини.

06:29, 26 червня

У Миколаєві лунали вибухи

Близько опівночі, Миколаївському районі пролунав вибух. Телеграм-канали сповістили про керовану авіаційну ракету у бік Варварівки: "Миколаїв – може бути гучно!" У 0.02 повідомили, що ракета вже відсутня.

Водночас Monitor писав, що, ймовірно, ворог завдав удару ракетою Х-59/69 по Миколаївському району.