Площа авіабази складатиме 2800 гектарів. Вона стане найбільшою базою НАТО в Європі. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ця база буде передбачена для виконання бойових задач і може бути залучена для допомоги Україні.

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Авіабаза розташована за 300 кілометрів від Одеси

Найближчим часом на авіабазі в Румунії має з’явитись ескадрилья F-16. Сама база розташована за 20 кілометрів від узбережжя Чорного моря і за 300 кілометрів від Одеси. Село в Румунії облаштують для проживання 10 тисяч військовослужбовців НАТО, персоналу бази та їхніх родин.

"Від Одеси це 15 хвилин польоту. Ця база може бути залучена і для виконання задач для України, щоб обслуговувати літаки F-16, проводити регламентний ремонт. Оскільки ця база буде поряд розташована з Україною, ми можемо деякі літаки залишати для ремонту, одночасно з цим забирати звідти інші й повертатись на них в Україну", – озвучив Світан.

Військовий експерт наголосив, що варіант розміщення авіабази саме в Румунії для України є найбільш зручним, бо це близько до Одеси та й Криму.