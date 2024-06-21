Винищувачі F-16 з часом серйозно впливатимуть на хід бойових дій. Це 24 Каналу зауважив засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

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F-16 серйозно впливатимуть на хід бойових дій

Павло Нарожний зазначив, що ворог завдає ударів по аеродромній інфраструктурі України, тому що F-16 ще не прибули. Загарбники дуже бояться поставок цих західних винищувачів.

Однак перші поставки, 6 – 10 одиниць, не дуже вплинуть на ситуацію на фронті. Протягом пів року Україна отримає до 30 одиниць літаків F-16, залежно від того, як союзники будуть їх постачати. Російські носії керованих авіабомб відчують на собі присутність F-16 із далекобійними ракетами.

Російські війська відчують наявність F-16, які будуть бити по них високоточною зброєю, зокрема, керованими авіабомбами JDAM. З великою ймовірністю удари будуть завдаватись по російських радарах за допомогою ракет HARM, які ми й раніше використовували у цій війні, але з радянських платформ. F-16 з часом серйозно впливатимуть на ситуацію на фронті,

– пояснив військовий експерт.