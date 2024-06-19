Американські винищувачі після передачі будуть в розміщені в Україні. Про це заявив в інтерв'ю радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

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F-16 повинні базуватися в Україні

Про те, що F-16 мають бути розміщені на українських авіабазах, йдеться в підписаній угоді між Україною та США.

Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (США – 24 Канал) і президент Зеленський, підкріпила пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні,

– сказав Салліван.

Нагадаємо, що розміщення переданих Україні F-16 за кордоном пояснюють потребою захистити їх від російських ударів. Ці літаки будуть розміщені в тих центрах, де готують українських пілотів і авіаційний персонал.