Американские истребители после передачи будут в размещены в Украине. Об этом заявил в интервью советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

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F-16 должны базироваться в Украине

О том, что F-16 должны быть размещены на украинских авиабазах, говорится в подписанном соглашении между Украиной и США.

Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (США – 24 Канал) и президент Зеленский, подкрепила пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, который базируется в Украине,

– сказал Салливан.

Напомним, что размещение переданных Украине F-16 за рубежом объясняют необходимостью защитить их от российских ударов. Эти самолеты будут размещены в тех центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал.