Возможности западных истребителей и как именно возможно сделать их невидимыми для врага в эфире 24 Канала разобрал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Как усилить самолеты

Если пара истребителей F-16 будет заходить в воздушное пространство Украины в составе системы – радара (самолетов дальнего радиолокационного слежения) и дальнего зенитно-ракетного комплекса вроде Patriot или SAMP/T, эта триада уже станет не оборонительной, а наступательной.

Пока две единицы подобных радаров нам точно передает Швеция, также эти радары выкупила у Саудовской Аравии Польша, и если правильно дипломатично работать с ними, они также могут передать их на вооружение ВСУ, убежден Свитан.

Такая триада за определенное время может завоевать преимущество в воздухе на определенном направлении, механизмов достаточно,

– объяснил военный аналитик.

Подобные самолеты-радары могут видеть на расстояние до 300 километров, кроме того, могут подавлять действие зенитно-ракетных установок. Так самолет F-16 превращается буквально в невидимое для врага оружие.