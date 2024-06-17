Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что самолету нужны "глаза", которые "видят далеко". Также истребителям нужен командный пункт по целеуказанию.

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Сколько F-16 достаточно

"Ему нужно прикрытие, в частности, с земли для того, чтобы бороться с противником. То есть это должна быть как минимум целая система противовоздушной обороны, которая включает летающие радары, которые нам передают шведы", – сказал Свитан.

Обратите внимание! Швеция в конце мая объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. В частности, туда вошли самолеты радиолокационной разведки и наведения ASC 890. Украинские военные получат 2 таких борта.

Должно быть достаточное количество истребителей. По меньшей мере – бригада с тремя эскадрильями. Это примерно 40 – 50 бортов. А еще – наземные средства зенитно-ракетных и радиотехнических войск. То есть наземные локаторы и зенитно-ракетные части. Оптимальный вариант – ЗРК Patriot или SAMP/T.

Летчик-инструктор добавил, что вооружения должно быть хотя бы половина от номенклатуры, которую может нести F-16, в зависимости от задач. Тогда можно говорить о том, что будет преимущество в воздухе, и самолеты начнут выполнять не только оборонительную, но и наступательную функцию. Говорится об уничтожении российских систем ПВО, самолетов и наземных военных объектов.

Будут ли истребители сразу на фронте

Дания тем временем может передать Украине, считает Роман Свитан, до 12 самолетов – до эскадрильи бортов.

Количество самолетов, которое, допустим, будет заходить, оно с этой задачей не справится. Эскадрилья может выполнять задачи в глубине фронта, в тылу практически занять определенный из секторов противовоздушной обороны и прикрывать,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

Пилотов и самолеты могут вводить в строй постепенно. То есть шаг за шагом – сначала несколько бортов, впоследствии эскадрилья и тому подобное. Так присутствие такой авиации на поле боя будет расти.

"Как только самолеты зайдут, они на линии боевого соприкосновения не появятся. Ближе к осени, возможно, до конца года F-16 займут ту нишу, в которую мы их вставили", – добавил военный эксперт.

Все, чтобы западные истребители смогли вытеснить из воздуха российские войска – ПВО и самолеты врага. Противника нужно лишить преимущества.

Украина ожидает F-16