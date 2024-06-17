Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що літаку потрібні очі, які "бачать далеко". Також винищувачам треба командний пункт щодо цілевказання.

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Скільки F-16 достатньо

"Йому потрібне прикриття, зокрема, з землі для того, щоби боротися з противником. Тобто це повинна бути щонайменше ціла система протиповітряної оборони, яка включає радари, що літають, які нам передають шведи", – сказав Світан.

Зверніть увагу! Швеція наприкінці травня оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України. Зокрема, туди увійшли літаки радіолокаційної розвідки та наведення ASC 890. Українські військові отримають 2 таких борти.

Має бути достатня кількість винищувачів. Щонайменше – бригада з трьома ескадрильями. Це приблизно 40 – 50 бортів. А ще – наземні засоби зенітно-ракетних та радіотехнічних військ. Тобто наземні локатори та зенітно-ракетні частини. Оптимальний варіант – ЗРК Patriot або SAMP/T.

Льотчик-інструктор додав, що озброєння має бути бодай половина від номенклатури, яку може нести F-16, залежно від завдань. Тоді можна говорити про те, що буде перевага у повітрі, і літаки почнуть виконувати не лише оборонну, але й наступальну функцію. Мовиться про знищення російських систем ППО, літаків та наземних військових об'єктів.

Чи будуть винищувачі одразу на фронті

Данія тим часом може передати Україні, вважає Роман Світан, до 12 літаків – до ескадрильї бортів.

Кількість літаків, яка, припустимо, заходитиме, вона з цим завданням не впорається. Ескадрилья може виконувати завдання у глибині фронту, в тилу практично зайняти певний із секторів протиповітряної оборони й прикривати,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

Пілотів та літаки можуть вводити у стрій поступово. Тобто крок за кроком – спочатку кілька бортів, згодом ескадрилья тощо. Так присутність такої авіації на полі бою зростатиме.

"Щойно літаки зайдуть, вони на лінії бойового зіткнення не з'являться. Ближче до осені, можливо, до кінця року F-16 займуть ту нішу, в яку ми їх вставили", – додав військовий експерт.

Усе, щоби західні винищувачі змогли витиснути з повітря російські війська – ППО та літаки ворога. Противника потрібно позбавити переваги.

Україна очікує на F-16