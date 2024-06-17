На окупованих територіях та вздовж лінії фронту ворог справді зберігає близько 300 суден. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що є низка причин, чому президент озвучив саме таку кількість F-16.

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Скільки літаків потрібно для паритету у війні

Варто розуміти, що Україна також має системи протиповітряної оборони, розвідки. Водночас росіяни втратили частину свого інформаційного забезпечення, коли були знищені два літаки А-50 – командні пункти противника у повітрі. Окупанти були змушені перейти зі стратегічного рівня забезпечення своєї авіації до тактичного.

Тепер розвідку здійснюють безпілотниками, а ударну частину вирішують завдяки артилерії, ракетам чи дронам. Тому Україна вже має певні переваги у повітрі.

130 винищувачів, про які говорив президент, дозволяють вийти на паритет на території України та на кордонах. З цього треба починати, але американці штучно гальмують ці процеси й не дають дозволу завезти підготовлені F-16,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Варто розуміти, що за таке зволікання українські воїни щодня розплачуються своїм життям і здоров'ям. Справді є багато аргументів, які пояснюють такі затримки з надходженням винищувачів, зокрема згадувалося про удари Росії по аеродромах, складність опанування англійської мови нашими пілотами. Втім варто розуміти, що ідеальних умов не буде ніколи, бо ми живемо у часі війни.

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