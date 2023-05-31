Среда, 31 мая, это уже 462 сутки широкомасштабной войны между Россией и Украиной. О главных событиях этого дня, связанных с фронтом, читайте в этом материале 24 Канала.

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