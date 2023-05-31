Среда, 31 мая, это уже 462 сутки широкомасштабной войны между Россией и Украиной. О главных событиях этого дня, связанных с фронтом, читайте в этом материале
24 Канала.
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06:23 Стало известно, что ночь в России была неспокойной. Вражеские телеграм-каналы информировали, что прогремел мощный взрыв на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. По предварительной информации, нефтеперерабатывающий завод атаковали беспилотники. 03:28 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что через оккупированный город Донецкой области россияне продолжают незаконно вывозить и продавать тонны украинского зерна: "Караваны едут, просто караваны. Теперь их больше". 02:50 В издании The Times со ссылкой на военного с позывным "Цезарем" констатировали, что легион российских добровольцев "Свобода России" вербует бойцов для нападения на Москву и штурма Кремля. 00:56 Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "отомстить" за атаку "неизвестных беспилотников" на Москву. По его словам, меры, которые будут предприниматься в Кремле по этому поводу, будут "жесткими".