Подавляющее большинство из них, как утверждают в государстве-агрессоре, летели на Ростовскую область. Также среди "мишеней" назвали Бэлгородскую, Курскую и Волгоградскую области России.

Смотрите также Неспокойная ночь в России, отбитые штурмы в Донецкой области: хронология 745 дня войны

Почти 50 беспилотников

Около 6:00 министерство обороны России отчиталось о том, что "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Подавляющее большинство ударов пришлось на Ростовскую область, где российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 41 беспилотник. Еще 3 БпЛА, по данным оборонного ведомства России, были сбиты над Волгоградской, 2 – над Курской и 1 – над Белгородской областями.

Некоторые улицы перекрыты из-за обломков

Российские телеграм-каналы сообщают, что местные жители начали находить обломки сбитых БПЛА. Некоторые улицы перекрыты.

"Всего было две волны атаки со стороны ВСУ на Ростовскую область. Несколько БПЛА уничтожено на подлете к Морозовску", – добавляют в сообщениях российские ресурсы.

Курск и Таганрок

Кроме того, жители Курска и Таганрога Ростовской области сложно поверить своему минобороны по "эффективной работе ппо", ведь в этих двух российских городах ночью раздавались взрывы.

Так, в Курске, как сообщали очевидцы, прогремел по меньшей мере один мощный взрыв – и, по словам россиян, которые уже имеют представление о том, как звучит работа ПВО, возникают сомнения в том, что слышали они именно ее. Губернатор области впоследствии заявил о "сбитии" беспилотника.

А в Таганроге ночью раздавались десятки взрывов. Очевидцы жаловались об атаке беспилотников и о том, что их целью мог стать авиационный завод научно-технического комплекса имени Бериева, который, в частности, занимается ремонтом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Безумная ночь": россияне осознали свою реальность

А потому, россиянам "не зашла" информация о работе российской ПВО прошлой ночью. Там уже назвали ночь "безумной". Правда и положительное в их сообщениях есть, они наконец поняли, что это только начало, а потому добавляют "что таких безумных ночей впереди еще много". И похоже, что по крайней мере в этом они таки правы.

России не привыкать к взрывам: актуально