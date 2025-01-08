Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель ОО "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что Энгельс расположен рядом с областным центром Саратов. В этих городах объединены важные объекты российского ВПК.

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Имеем целый спектр вооружения

"Энгельс и Саратов – города-близнецы. С точки зрения оборонно-промышленного комплекса России они объединяют все стратегические цели. Это цели связанные с горюче-смазочными материалами, их выработкой, хранением и поставкой на фронт российским силам", – объяснил военный эксперт.

В Энгельсе расположено предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, которое производит вооружение – технику, боеприпасы. Кроме того, там расположен аэродром как структура, откуда поднимаются в небо самолеты, летательные аппараты, коптеры и тому подобное. Также это структура со складами с вооружением, техникой, горюче-смазочными материалами.

В этих двух городах все это есть. Поэтому для российской пропаганды, для глубинного народа, уже нельзя говорить, что они "белые и пушистые" и это удар по "гражданским" объектам,

– пояснил он.

По словам Романенко, Украина была в такой ситуации в 2014 году, когда ее силы подходили к Донецку и Луганску.

Тогда мы неделю думали, что делать – или заходить, или обходить. И это дало возможность Путину оценить ситуацию и принять решение о применении своих сил. Надеюсь, что Украина уже обучена, и поэтому эти пропагандистские выпады не помогут россиянам,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время Украина, по его словам, способна на дальнейшее развитие в применении дронов, ракет.

Имеем целый спектр вооружения, в частности, ракета "Трембита", ракета-дрон "Паляница" и тому подобное. Также надеемся, что в этом году состоятся положительные испытания украинских ракет, в частности проекта "Сапсан",

– подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что также будем иметь новый инструментарий, который передадим украинским защитникам для того, чтобы они наносили мощные удары по законным военным целям в России.

Обратите внимание! В августе 2024 года Владимир Зеленский объявил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты. Он не уточнил деталей, однако вероятно речь шла о ОТРК "Сапсан"/"Гром-2", которая является улучшенным советским проектом баллистической ракеты "Искандер-М".

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