Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в Украине. Ночью 7 сентября оккупанты попали "Шахедом" по жилому кварталу.

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Обошлось без жертв

Ночью 7 сентября россияне атаковали Сумскую область беспилотниками. В результате воздушного “нападения” на областной центр повреждены один частный дом, два магазина и многоэтажка. В доме разрушены 20 квартир.

Оккупанты намеренно атаковали жилой квартал / Фото Суспільне

К счастью, обошлось без жертв. Благодаря силам ПВО удалось уничтожить еще один вражеский дрон.

20 квартир разрушены / Фото Суспільне

Воздушные атаки на Украину за 7 сентября: что известно