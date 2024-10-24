Последствия атаки на Староконстантинов

В городе есть разрушения, об этом еще утром сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук. Обломками дронов разрушена крыша отеля в центре города. Повреждены помещения магазина и почтового отделения.

Смотрите также Взрывы в Хмельницкой области: есть пострадавшие и разрушения в Староконстантинове

Отмечалось, что в другой части города повреждены дома. В одном доме разрушена крыша. Двух человек госпитализировали. В целом в результате атаки пострадали 5 человек, один человек от госпитализации отказался.

Детали атаки

Жительница Староконстантинова Оксана рассказала, что услышала взрывы около 05:40 и сразу позвонила своим родителям, которые живут через улицу.

"Начала звонить к родителям, они не берут трубку. Муж вышел на улицу, мы здесь неподалеку живем, он увидел огонь и мы побежали туда", – вспомнила Оксана.

По ее словам, обломок "Шахеда" упал на двухэтажный дом, в котором вместе с другими тремя семьями, живут и ее родители.

Родители живут на втором этаже. Когда произошел пожар, то отец начал тушить. Ему стало плохо, то он еще со второго этажа упал. Получил незначительные травмы. Но у него сердце больное и кардиостимулятор стоит в сердце,

– рассказала женщина.

Женщина рассказала, что в результате атаки "в доме крыши нет полностью, окна все целы".



В доме полностью снесло крышу / Фото Суспильного

Разрушения на месте падения обломков в Староконстантинове / Фото Суспильного

Успели спуститься в подвал

В комментарии Суспильному предприниматель Аркадий Матвийчук рассказал, что во время атаки он после того, как услышал звук "Шахеда", вместе с другими местными, успел спуститься в подвал. На уточнение журналистки, что укрытие выглядит достаточно опасным, является "давним", он ответил, что хорошо, что успели спуститься по крайней мере туда.

Очевидец рассказал о моменте атаки на Староконстантинов: видео

Справочно. Воздушная тревога в области продолжалась с 03:50 до 09:11. По словам начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, над областью силы ПВО сбили 8 БПЛА типа "Шахед".