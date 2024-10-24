Наслідки атаки на Старокостянтинів

У місті є руйнування, про це ще зранку повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук. Уламками дронів зруйновано дах готелю в центрі міста. Пошкоджено приміщення магазину та поштового відділення.

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Зазначалося, що в іншій частині міста пошкоджено будинки. В одному будинку зруйновано дах. Двох людей госпіталізували. А загалом унаслідок атаки постраждали 5 людей, одна людина від госпіталізації відмовилася.

Деталі атаки

Жителька Старокостянтинова Оксана розповіла, що почула вибухи близько 05:40 і одразу зателефонувала до своїх батьків, які живуть через вулицю.

"Почала дзвонити до батьків, вони не беруть слухавку. Чоловік вийшов на вулицю, ми тут неподалік живемо, він побачив вогонь, і ми побігли туди", – пригадала Оксана.

За її словами, уламок "Шахеда" впав на двоповерховий будинок, у якому разом з іншими трьома сім'ями живуть і її батьки.

Батьки живуть на другому поверсі. Коли сталася пожежа, то батько почав гасити. Йому стало погано, то він ще з другого поверху впав. Отримав незначні травми. Але ж в нього серце хворе і кардіостимулятор стоїть в серці,

— розповіла жінка.

Жінка розповіла, що внаслідок атаки "в будинку даху нема повністю, вікна всі цілі".



У будинку повністю знесло дах / Фото Суспільного

Руйнування на місці падіння уламків у Старокостянтинові / Фото Суспільного

Встигли спуститися в підвал

У коментарі Суспільному підприємець Аркадій Матвійчук розповів, що під час атаки він після того, як почув звук "Шахеда", разом з іншими місцевими встиг спуститися в підвал. На уточнення журналістки, що укриття виглядає досить небезпечним, є давнім, він відповів, що добре, що встигли спуститися принаймні туди.

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Довідково. Повітряна тривога в області тривала з 03:50 до 09:11. За словами начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, над областю сили ППО збили 8 БпЛА типу "Шахед".