24 Канал | Пасхальное перемирие закончилось – Украину атакуют "Шахеды": где сейчас есть угроза
13 апреля, 01:28
Олесь Друкач

Россия сразу после формального окончания перемирия на Пасху начала очередную воздушную атаку на Украину. Враг осуществил ряд пусков ударных БпЛА с разных направлений.

Воздушные силы информируют, куда направляются вражеские цели. Рассказываем, что известно на данный момент.

Куда летят вражеские воздушные цели?

 

01:22, 13 апреля

БпЛА в направлении Запорожья с востока.

01:08, 13 апреля

БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины.

00:49, 13 апреля

БпЛА на севере Черниговщины курс западный.

00:44, 13 апреля

Воздушные силы информируют об угрозе вражеских БпЛА на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

00:01, 13 апреля

Пасхальное перемирие закончилось.