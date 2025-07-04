Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Какие последствия атаки на Днепропетровщине

Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки в Могилевской громаде Днепровского района повреждены частный дом и два гаража.

Также этой ночью враг бил по Никопольщине: россияне применяли артиллерию и FPV-дроны.

Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Повреждены инфраструктура и частный дом,

– написал глава ОВА.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: Сергей Лысак

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Напомним, в ночь на 4 июля вражеские силы атаковали 550 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 478 из них: 270 были сбиты огневыми средствами, а еще 208 – локально потеряны.

Под основным ударом на этот раз был Киев. В результате ракетно-дроновой атаки пострадали сразу шесть районов столицы.